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Rusya: Ukrayna insansız deniz aracı Karadeniz’de Rus gemilerine saldırı girişiminde bulundu

Ajans Haberleri
  • 18.08.2023 03:06
  • Giriş: 18.08.2023 03:06
  • Güncelleme: 18.08.2023 03:06
Kaynak: AA
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Rusya: Ukrayna insansız deniz aracı Karadeniz’de Rus gemilerine saldırı girişiminde bulundu

MOSKOVA (AA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracının Karadeniz’de Rus savaş gemilerine başarısız saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırının bu gece yapıldığı belirtilerek, “Ukrayna ordusu, insansız deniz aracıyla Karadeniz’de Sivastopol’un 237 kilometre güneybatısında devriye gezen Rus savaş gemilerine saldırı girişiminde bulundu.” ifadesi kullanıldı.

Saldırının hedefine ulaşamadığına işaret edilen açıklamada, insansız deniz aracının Rus devriye gemileri “Pıtlivıy” ve “Vasiliy Bıkov” tarafından açılan ateş sonucu imha edildiği belirtildi.

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