Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Rusya: Ukrayna, Kırım'da 20 İHA ile saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Kırım Yarımadası'na 20 İHA saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Dünya
  • 12.08.2023 10:13
  • Giriş: 12.08.2023 10:13
  • Güncelleme: 12.08.2023 11:04
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Rusya: Ukrayna, Kırım'da 20 İHA ile saldırı girişiminde bulundu
Fotoğraf: AA

Rusya, Ukrayna'nın Kırım'a 20 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bu gece, Kiev rejiminin, Kırım Yarımadası topraklarındaki nesnelere 20 İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sistemleriyle 14 İHA’nın vurulduğu aktarılan açıklamada, 6 İHA’nın da elektronik harp aracıyla düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, “Engellenen terör saldırıları sonucunda can kaybı ve hasar meydana gelmedi.” denildi.

Kırım, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti

Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybı nedeniyle döviz alımını durduracak
Ukrayna: Rusya’nın silahlı saldırganlığı sonucu ülkede 499 çocuk öldü
BirGün'e Abone Ol