Rusya: Ukrayna, Kırım'da 20 İHA ile saldırı girişiminde bulundu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Kırım Yarımadası'na 20 İHA saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Kaynak: AA
Rusya, Ukrayna'nın Kırım'a 20 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bu gece, Kiev rejiminin, Kırım Yarımadası topraklarındaki nesnelere 20 İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.
Rus hava savunma sistemleriyle 14 İHA’nın vurulduğu aktarılan açıklamada, 6 İHA’nın da elektronik harp aracıyla düşürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, “Engellenen terör saldırıları sonucunda can kaybı ve hasar meydana gelmedi.” denildi.
Kırım, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti