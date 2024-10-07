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Rusya: Ukrayna, Kırım ve güney sınır bölgelerine 21 İHA ile saldırdı

Ajans Haberleri
  • 07.10.2024 11:44
  • Giriş: 07.10.2024 11:44
  • Güncelleme: 07.10.2024 11:44
Kaynak: AA
Rusya: Ukrayna, Kırım ve güney sınır bölgelerine 21 İHA ile saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Kırım ve güneydeki sınır bölgelerine 21 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını bildirdi.

Bakanlıktan, saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin gece saatlerinde Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı girişimleri durduruldu." ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin, 21 İHA'yı imha ettiği belirtilen açıklamada, Kırım'da 12, Kursk bölgesinde 6, Belgorod, Bryansk ve Voronej bölgelerinde birer İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

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