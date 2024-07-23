Rusya: Ukrayna, Krasnodar’da limandaki feribota İHA ile saldırdı
Rusya’nın Krasnodar bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kafkas limanındaki bir feribota İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda mürettebat ve liman çalışanlarından ölenlerin ve yaralananların olduğu ifade edildi.
Ukrayna, Rusya’nın Krasnodar bölgesinde bulunan bir feribota insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.
Rusya’nın Krasnodar bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna yönetiminin Krasnodar bölgesi topraklarına saldırı düzenlediğini belirterek, “Ukrayna ordusu Kafkas limanında bu sabah bir feribota İHA saldırısı düzenledi” ifadelerini kullandı.
Saldırıda çıkan yangının yayılma tehlikesinin bulunmadığını belirten Kondratyev, saldırı sonucunda mürettebat ve liman çalışanlarından ölen ve yaralananların olduğunu aktardı.
TASS haber ajansının, Rusya Acil Durum Bakanlığının yerel yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı ifade edildi.