Rusya: Ukrayna, Krasnodar’da limandaki feribota İHA ile saldırdı

Rusya’nın Krasnodar bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kafkas limanındaki bir feribota İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda mürettebat ve liman çalışanlarından ölenlerin ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Dünya 23.07.2024 12:58 Giriş: 23.07.2024 12:58

Güncelleme: 23.07.2024 12:58 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA /Arşiv