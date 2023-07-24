Rusya: Ukrayna, Moskova’ya drone saldırısı düzenledi

Rusya, başkent Moskova’ya Ukrayna tarafından gerçekleştirilen drone saldırılarının engellendiğini duyurdu. Saldırının Rusya Savunma Bakanlığı yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.

Rusya, başkent Moskova’da iki binaya düzenlenen drone saldırısından Ukrayna’yı sorumlu tuttu.



Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, drone saldırısının püskürtüldüğü söylendi ve can kaybı olmadığı bilgisi verildi.



Devlete ait Tass haber ajansı, bir insansız hava aracının Savunma Bakanlığı yakınlarına düştüğünü aktardı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; saldırıyla ilgili Kiev’den henüz bir açıklama gelmedi.



Rus Savunma Bakanlığı’nın Telegram’daki duyurusunda, “Kiev rejimi iki drone kullanarak Moskova’ya terörist saldırı girişiminde bulundu” ifadeleri yer aldı. Bakanlık saldırının “engellendiğini” ileri sürdü.

Moskova Valisi Sergey Sobyanin ise saldırıların yerleşim alanı olmayan binalara çarptığını söyledi.

Tass’a göre bir drone enkazı, Komsomolski Bulvarı’nda bulundu.



