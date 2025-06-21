Rusya: Ukrayna'nın askeri havalimanı altyapısı ile yakıt ve enerji tesisini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna''nın askeri havalimanı altyapısı ile yakıt ve enerji tesisine yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine dair bilgi verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri havalimanı altyapısı ve Donbas'taki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerine yakıt sağlayan yakıt ve enerji tesisine yönelik havadan, karadan, denizden yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."​​​​​​​