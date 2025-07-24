Rusya: Ukrayna'nın askeri savunma ve enerji alanındaki tesislerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri savunma alanında faaliyet gösteren işletmelerine ve enerji alanındaki tesislerine uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."