Rusya: Ukrayna'nın Belgorod'a saldırısında 2 kişi öldü

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye saldırısı sonucu 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye saldırısı sonucu 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çok namlulu roketatar sistemleriyle Oktyabr köyüne saldırı düzenlediğini belirterek, "Maalesef 2 kişi öldü. Bir erkek ve bir kadının çok sayıda şarapnel yarası vardı" ifadelerini kullandı.

İlk belirlemelere göre aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 kişinin yaralandığını kaydeden Gladkov, yaralıların hepsinin vücudunun çeşitli yerlerinde şarapnel yaraları olduğunu ve Belgorod'daki sağlık kurumlarına götürüldüğünü bildirdi.

Bir merminin doğrudan isabeti sonucu müstakil bir evin yandığını ifade eden Gladkov, 21 konutun da zarar gördüğünü kaydetti.

Gladkov, ayrıca 23 otomobilin de hasar aldığını belirtti.