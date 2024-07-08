Rusya: Ukrayna'nın Belgorod'a saldırısında 3 kişi öldü

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye saldırısı sonucu 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Nikolskoye köyüne roketle saldırı düzenlediğini, roketlerden birinin restorana düştüğünü ve 3 kişinin öldüğünü belirtti.

İnsansız hava araçlarıyla da (İHA) bölgedeki bazı köylere saldırı gerçekleştirildiğini ifade eden Gladkov, saldırılarda 4 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Gladkov, saldırılar nedeniyle bölgedeki bazı ev ve araçların da hasar gördüğünü kaydetti.



