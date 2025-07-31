Rusya, Ukrayna'nın farklı şehirlerini İHA ve füzelerle vurdu

Ukrayna, Rusya’nın gece boyunca çoğunluğu Kiev'e yönelik olmak üzere 300 insansız hava aracı (İHA) ve 8 füze fırlattığını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlı'ğından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece boyunca düzenlediği füze ve İHA saldırısının ana hedefinin Kiev olduğu vurgulandı.

YERLEŞİM ALANLARI AĞIR HASAR ALDI

Açıklamada, yerleşim alanlarının ağır hasar gördüğü, bir apartman bloğunun girişinin tamamen yıkıldığı, 6 yaşında bir çocuk ile annesinin da dahil olduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğine işaret edilen açıklamada, saldırılarda onlarca kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya’nın gece boyunca Dnipro, Poltava, Sumi ve Mıkolayiv bölgelerini de vurduğu, Moskova'nın, 300'den fazla İHA ve 8 füze fırlattığı aktarıldı.