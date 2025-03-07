Rusya, Ukrayna'nın gaz ve enerji tesislerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savunma sanayisi alanındaki gaz ve enerji tesislerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus birliklerinin Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rus Silahlı Kuvvetleri, gece havadan, denizden ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın savunma sanayisi alanındaki işletmelerinin çalışmasını sağlayan gaz ve enerji tesislerine grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu."

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 39 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı.

ZELENSKİ: ENERJİ ALTYAPISI HEDEF ALINDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesinin enerji altyapısına yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Zelenski, X hesabından yaptığı açıklamada, Rusların bu saldırıda 70'e yakın füze ve yaklaşık 200 insansız hava aracı (İHA) kullandığını kaydetti. Zelenski, saldırıların hedefinin Ukrayna'nın enerji altyapısı olduğuna işaret etti.

Zelenski, Odessa, Çernigiv, Poltava ve Ternopil bölgelerine saldırının gerçekleştirildiğini aktararak, Harkiv kentinde ise sivil altyapılarına saldırı düzenlendiğini belirtti.

Rus füzelerini önlemek için bugün F-16 ve Fransa'nın Ukrayna'ya geçen ay verdiği Mirage 2000 savaş uçaklarının görevde bulunduğunu belirten Zelenski, "Özellikle Mirage'ler Rus seyir füzelerini başarıyla engelledi" ifadesini kullandı.

HARKİV'DE 8 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji ve doğalgaz altyapısına yönelik yoğun hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Galuşçenko, Rusya'nın amacının Ukrayna'da halkı elektriksiz ve ısıtmasız bırakmak olduğunu ifade etmişti.

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov da aynı platformdan yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kentin sivil altyapısına füze saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.

Terekhov, mevcut bilgilere göre, 8 kişinin saldırı sonucu yaralandığını kaydetmişti.