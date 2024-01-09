Rusya: Ukrayna'nın İHA ile Rus topraklarına saldırı düzenleme girişimi engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) ile Rus topraklarına saldırı düzenleme girişiminin engellendiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin, Rusya'nın Bryansk, Kursk ve Oryol bölgelerine İHA'lar ile "terör saldırısı" düzenleme girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, girişimlerin engellendiği ve 6 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı.
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