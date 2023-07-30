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Rusya: Ukrayna'nın Kırım'a 25 İHA ile yaptığı saldırı girişimi engellendi

Ajans Haberleri
  • 30.07.2023 10:47
  • Giriş: 30.07.2023 10:47
  • Güncelleme: 30.07.2023 10:48
Kaynak: AA
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Rusya: Ukrayna'nın Kırım'a 25 İHA ile yaptığı saldırı girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'ndaki hedeflere yönelik 25 insansız hava aracıyla (İHA) yapılan saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 30 Temmuz gecesi Ukrayna tarafından yarımadaya saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "16 Ukrayna İHA'sı, hava savunma sistemleriyle imha edildi. 9 İHA, elektronik harp araçlarıyla engellendi ve Karadeniz'e düştü" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, engellenen saldırı sonucunda can kaybı veya hasar yaşanmadığı aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Temmuz'da da Ukrayna'nın Kırım'a 17 İHA'yla gerçekleştirdiği saldırı girişiminin engellendiğini duyurmuştu.

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