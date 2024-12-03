Rusya: Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması ihtimali kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması ihtimalinin, Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirterek "Bu konudaki olası karar kabul edilemez." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, basın mensuplarına gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması ihtimalini değerlendiren Peskov, bunun, Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturduğuna işaret etti.

Peskov, "Bu, güvenliğin bölünmezliğine yönelik tezimizle tamamen çelişiyor. Bir ülkenin güvenliği, diğer ülkenin güvenliği pahasına sağlanamaz. Bu, baz aldığımız uluslararası ilişkilerin değişmez kuralı. Dolayısıyla bu konudaki olası karar kabul edilemez. Çünkü bu, bizi tehdit ediyor. Ayrıca bu, bizi Ukrayna'da özel askeri operasyonu başlatmaya zorlayan temel nedeni ortadan kaldırmıyor." değerlendirmesini yaptı.