Rusya: Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Reni limanında yakıt depolarını vurduk
Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Reni limanında yakıt depolama tesislerini vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya silahlı kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna’nın Odessa bölgesindeki Reni limanına insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
Vurulan yakıt depolama tesislerinin Ukrayna ordusuna teçhizat tedariki için kullanıldığı ileri sürülen açıklamada, "Saldırı amacına ulaşmıştır. Belirlenen tüm tesisler vurulmuştur.” ifadesi kullanıldı.
Savunma Bakanlığının bir diğer açıklamasında, saat 12.30 sularında Kiev’in Rusya topraklarındaki tesislere insansız hava aracıyla saldırı girişiminin engellendiği belirtildi.