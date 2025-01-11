Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Rusya: Ukrayna'nın Tambov bölgesine yönelik İHA saldırısında 7 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 11.01.2025 15:04
  • Giriş: 11.01.2025 15:04
  • Güncelleme: 11.01.2025 15:04
Kaynak: AA
Rusya: Ukrayna'nın Tambov bölgesine yönelik İHA saldırısında 7 kişi yaralandı

Rusya'nın Tambov bölgesinin Vali Vekili Yevgeniiy Pervışov, Ukrayna'nın bölgeye yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Pervışov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Tambov bölgesine gece İHA ile saldırı düzenlediğini belirtti.

İHA'ların bölgede bulunan Kotovsk kentindeki 2 apartmana düştüğünü aktaran Pervışov, "Saldırı sonucu 5 katlı apartmanlar hasar gördü, 7 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

BirGün'e Abone Ol