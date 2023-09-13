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Rusya: Ukrayna ordusu Sivastopol'e seyir füzeleriyle saldırı düzenledi

Ajans Haberleri
  • 13.09.2023 10:53
  • Giriş: 13.09.2023 10:53
  • Güncelleme: 13.09.2023 10:54
Kaynak: AA
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Rusya: Ukrayna ordusu Sivastopol'e seyir füzeleriyle saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Sivastopol'deki bir tersaneye seyir füzeleriyle saldırıda bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu gece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Sivastopol şehrindeki Orconikidze isimli gemi onarım tesisine 10 seyir füzesi ve Karadeniz donanmasına ait gemilere denizde 3 insansız deniz aracıyla saldırı düzenledi" ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin 7 seyir füzesini düşürdüğü belirtilen açıklamada, devriyedeki "Vasiliy Bıkov" gemisinin bütün Ukrayna insansız deniz araçlarını yok ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna seyir füzelerinin isabet etmesi sonucu onarımı süren 2 Rus gemisinin hasar gördüğü kaydedildi.

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