Rusya: Ukrayna ordusunun Belgorod kentine saldırısında 5 kişi öldü
Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod'a çok namlulu roketatarla saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırı sonucu çok katlı binaların hasar gördüğünü kaydeden Gladkov, "Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Yaralılardan 7 yetişkin ve 3 çocuğun durumu ağır. Yaralılar Belgorod'daki hastanelere kaldırıldı." ifadesini kullandı.