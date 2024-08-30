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Rusya: Ukrayna ordusunun Belgorod kentine saldırısında 5 kişi öldü

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ajans Haberleri
  • 30.08.2024 23:29
  • Giriş: 30.08.2024 23:29
  • Güncelleme: 30.08.2024 23:29
Kaynak: AA
Rusya: Ukrayna ordusunun Belgorod kentine saldırısında 5 kişi öldü

Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod'a çok namlulu roketatarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu çok katlı binaların hasar gördüğünü kaydeden Gladkov, "Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Yaralılardan 7 yetişkin ve 3 çocuğun durumu ağır. Yaralılar Belgorod'daki hastanelere kaldırıldı." ifadesini kullandı.

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