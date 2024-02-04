Rusya: Ukrayna ordusunun Lısıçansk'ta düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 28'e çıktı
Kaynak: AA
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna ordusunca Luhansk bölgesindeki Lısıçansk kentinde bir fırına düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 28'e yükseldiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun dün Lısıçansk kentinde bir fırına saldırı düzenlediği anımsatıldı.
Saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 28'e çıktığı kaydedilen açıklamada, "10 kişi kurtarıldı. 1'i çocuk 28 kişi hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi.
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