Rusya: Ukrayna, Pskov havaalanına İHA'larla saldırı düzenledi

Ukrayna'nın, Rusya'nın Pskov bölgesindeki havaalanına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtilirken yerel haber ajansları, saldırıda 4 uçağın hasar gördüğünü bildirdi.

Pskov Bölge Valisi Mihail Vedernikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde Pskov havaalanına İHA saldırısı düzenlendiğini belirterek ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını, verilen hasarın boyutunu belirleme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Tass Haber Ajansının acil servislere dayandırdığı haberde, Pskov havaalanına yönelik saldırıda 4 İl-76 tipi uçağın hasar gördüğü, bunlardan ikisinin yandığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Pskov havaalanı olduğu iddia edilen görüntülerde, alevlerin içinde uçaklar yer alıyor.