Rusya: Ukrayna, Rusya topraklarına İHA ve roketlerle saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, başta başkent Moskova olmak üzere gece boyunca Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) ve roketlerle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri durduruldu." ifadesine yer verildi.

Hava savunma sistemlerinin İHA’ları düşürdüğü kaydedilen açıklamada, Moskova’da 4, Belgorod’da 3, Kaluga’da 2, Oryol’da 1, Rostov bölgesinde 1, Yaroslavl'da 4, Kursk’ta 3 ve Krasnodar bölgesinde de 17 İHA olmak üzere toplam 35 İHA’nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.