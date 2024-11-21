Rusya-Ukrayna savaşında gerilim arttı: Son günlerde neler yaşandı?

Rusya-Ukrayna savaşında 1000 gün geride kalırken, ABD'nin kararı sonrası gerilim yükseldi.

ABD yönetimi, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdi. Ukrayna, ilk kez ATACMS füzeleriyle Rusya'yı vurdu. Rusya'dan ise 'nükleer silah' doktrinini onaylayarak yanıt geldi.

ABD'NİN FÜZE KARARI

ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği bildirildi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı.

Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.

RUSYA: GERGİNLİKTE YENİ AŞAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 18 Kasım'da, başkent Moskova'da Ukrayna krizine dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurması için izin verdiği yönündeki haberleri değerlendiren Peskov, bu haberleri dikkate aldıklarını söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda daha önce açıklama yaptığına dikkati çekerek, "Bu açıklamaları tekrardan gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, "Eğer bu karar alındıysa ve Kiev yönetimine iletildiyse bu, ABD’nin meseleye dahil olması açısından gerginlikte yeni bir aşama ve yeni bir durum söz konusu. Bundan yola çıkıyoruz. Bu konudaki yaklaşımımız anlaşılır vaziyette. Bu konudaki sinyallerimiz Batı tarafından alındı." şeklinde konuştu.

Bunun tehlikeli olduğuna işaret eden Peskov, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Ukrayna’daki çatışmaları dondurma yönündeki tekliflere ilişkin ise "Temas hattında çatışmaların dondurulması, Rus tarafı için kabul edilemez." ifadesini kullandı.

RUSYA 'NÜKLEER YANIT' DOKTRİNİNİ ONAYLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak veren doktrini onayladı.

Putin’in imzaladığı kararnameye göre, Rusya’nın nükleer silahların kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin şartlarda bazı güncellemeler yapıldı.

Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya’nın nükleer yanıt vermesine olanak verilirken insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Rusya’ya "bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması" da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.

UKRAYNA, ATACMS FÜZELERİNİ İLK KEZ KULLANDI

Ukrayna, sınıra yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta yer alan Rusya'nın Bryansk bölgesindeki cephaneliğini vurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan 19 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Karaçev kasabası yakınlarında bir lojistik merkezinin 1046 nolu cephaneliğini vurduğu belirtildi.

Saat 02.30 itibarıyla hedef alınan söz konusu bölgede 12 ikincil patlama kaydedildiği aktarılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını durdurmak amacıyla Rus ordusuna ait mühimmat depoların imhasına devam edilecektir" ifadesi kullanıldı.

Ukrayna basınının Silahlı Kuvvetlerden kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu saldırıda, Ukrayna'nın ABD üretimi uzun menzilli ATACMS füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandığı ileri sürüldü.

Karaçev kasabası, Ukrayna sınırına yaklaşık 115 kilometre mesafede yer alıyor.

6 BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Bryansk bölgesindeki bir unsura 6 balistik füze fırlattığı belirtildi.

Füzelerin, S-400 ve "Pantsir" hava savunma füze sistemleriyle engellendiği kaydedildi.

RUSYA: YANIT VERECEĞİZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırılarını Batı'nın Rusya'ya karşı savaşında yeni bir aşama olarak değerlendireceklerini ve buna yanıt vereceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin, Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanımına izin verdiği yönündeki iddiaları değerlendiren Lavrov, Beyaz Saray ile ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bu bilgiyi henüz teyit etmediğine dikkati çekti.

Lavrov, Ukrayna ordusunun Rus toprağı Bryansk bölgesine Amerikan yapımı Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı düzenlediğine işaret ederek, "Gece ATACMS füzelerinin sınırdaki Bryansk bölgesine yönelik saldırılarda defalarca kullanılması, Batı'nın gerginliği artırmak istediği sinyali. Amerikalıların yardımı olmadan yüksek teknolojiye sahip füzelerin kullanılması mümkün değil. Bunu Batı'nın Rusya'ya karşı savaşında yeni bir aşama olarak değerlendireceğiz ve buna gerekli şekilde yanıt vereceğiz" dedi.

BİDEN'DAN KARA MAYINLARI İZNİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya antipersonel kara mayınları verilmesine onay verdiği öne sürüldü.

The Washington Post gazetesine konuşan, ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer, Rusya'nın son günlerde Ukrayna'nın özellikle doğu hattında ilerleme kaydetmesinin ardından Biden'ın, Kiev'in savunmasını güçlendirmek için bazı adımlar atmaya karar verdiğini iddia etti.

Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna topraklarının yeniden Kiev güçlerinin hakimiyetine geçmesini engellemek için mayınladığı bilinirken Ukrayna da Rusya'nın ilerleyişini durdurmak için cephe hattında bazı bölgelere mayın yerleştirmek istiyor.

Biden yönetiminin son haftalarda Ukrayna'nın cephe hatlarına yönelik Rus saldırılarından derin endişe duyduğunu aktaran yetkililer, Rus güçlerinin ilerlemesinin yavaşlatılmasını acil bir ihtiyaç olarak gördüğünü belirtti.

Bir yetkili, "Rusya, kayıplarına bakmaksızın doğudaki Ukrayna hatlarına saldırıyor yani Ukraynalılar açıkça kayıplar veriyor ve daha fazla kasaba ve şehir, düşme riski altında. Bu mayınlar tam olarak bununla mücadele etmek için özel olarak yapıldı" ifadelerini kullandı.

Biden'ın Ukrayna'ya verilmesini onayladığı mayın türünün pil gücünün azalmasıyla günler veya haftalar gibi kısa sürede etkisiz hale gelebilen tipte olduğu için sivillere karşı tehlikeyi azalttığını kaydeden yetkililer, Ukrayna'nın da mayınları yoğun nüfuslu bölgelere yerleştirmeme sözünü verdiğini ileri sürdü.

İNGİLİZ STORM SHADOW FÜZESİ KULLANILDI

İngiliz basınına göre, Ukrayna, İngiltere'nin temin ettiği uzun menzilli "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) adlı seyir füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Rusya'nın Kursk bölgesine bağlı Marino köyü sakinleri, İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzesine ait parçalar buldu.

İngiltere ve Rusya'dan söz konusu füzelerin bölgede kullanılıp kullanılmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

"Storm Shadow" füzelerinin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor.