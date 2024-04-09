Rusya: Ukrayna ve Batılı ülkeler, suç işlenmesinde uluslararası terör örgütlerini kullanıyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, Ukrayna ve Batılı ülkelerin, uluslararası terör örgütlerini kullanarak Rus topraklarında suçların işlenmesini organize ettiğini ileri sürdü.

Rusya Terörle Mücadele Komitesinin (NAK) basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Bortnikov NAK üyeleriyle toplantı düzenledi.

Bu yıl Rusya'daki ulaşım ve enerji altyapısı, savunma sanayi işletmeleri ve yaşam destek unsurlarına yönelik 27 saldırının engellendiğini belirten Bortnikov, "Ukrayna'daki Naziler ve onları yöneten Batılı ülkeler, topraklarımızda barbarca suçların işlenmesini organize ediyor, bu suçların işlenmesinde uluslararası terör örgütü üyelerini kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.