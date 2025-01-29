Rusya: Ukrayna'ya ait 104 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 104 insansız hava aracının (İHA) gece 9 Rus bölgesi üzerinde imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemleri tarafından 104 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 47'sinin Kursk, 27'sinin Bryansk, 11'inin Smolensk, 7'sinin Tver, 4'ünün Belgorod, 3'ünün Nijniy Novgorod, 3'ünün Kaluga, 1'inin Rostov, 1'inin de Leningrad bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) da Nijniy Novgorod ve St. Petersburg kentlerindeki havalimanlarında, uçuşların güvenlik sebebiyle geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.