Rusya, Ukrayna'yı vurdu: Can kaybı 18'e yükseldi

Ukrayna'nın Kriviy Rig kentine dün Rus ordusunca düzenlenen füze saldırısında ölenlerin sayısının 18'e, yaralıların sayısının 61'e çıktığı bildirildi.

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın dün füze saldırısı düzenlediği Kriviy Rig kentindeki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

Saldırıda 18 kişinin öldüğünü, 61 kişinin yaralandığını ifade eden Lisak, çok sayıda apartmanın hasar gördüğünü bildirdi.

RUS ORDUSU İHA İLE VURDU

Rus ordusunun bu gece kente insansız hava aracıyla (İHA) da saldırı gerçekleştirdiğini kaydeden Lisak, bu saldırıda ise bir kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün (4 Nisan) yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kriviy Rig kentini balistik füzeyle hedef aldığı saldırıda 14 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın Kriviy Rig kentindeki restoranda toplantı yapan Ukraynalı komutanlar ve Batılı eğitmenleri, tahrip bombalı, yüksek hassasiyetli füzeyle vurduklarını bildirmişti.

Açıklamada, "Kriviy Rig'de birlik komutanları ile Batılı eğitmenlerinin toplantı yaptığı bir restorana tahrip bombalı, yüksek hassasiyetli füzeyle saldırı düzenledik. Saldırı sonucu da 85 asker ve subay ile 20 otomobil vuruldu." ifadeleri kullanılmıştı.