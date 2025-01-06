Rusya: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA'larla saldırıda bulundu

Rusya Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne insansız hava araçlarıyla saldırı (İHA) saldırıda bulunduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 5 Ocak'ta Zaporijya Nükleer Santrali'ne "felaket tehdidi yaratmak amacıyla" kışkırtıcı saldırılarda bulunduğu belirtildi.

Saldırıda 8 İHA kullanıldığı belirtildi. İHA'ların, hava savunma sistemi tarafından imha edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 8 uçak tipi insansız hava aracıyla Zaporijya Nükleer Santrali'ne ve Energodar şehrine saldırı girişiminde bulundu. İHA'ların tamamı hava savunma sistemleri tarafından imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

TARAFLAR BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Düşen İHA'lardan birisinin patladığı ve santralin eğitim merkezinin çatısında alev aldığı aktarılan açıklamada, "Santralde herhangi bir can kaybı ve hasar yaşanmadı. Radyasyon durumu normal. Santralin personeli her zamanki gibi çalışmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresine topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenirken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.