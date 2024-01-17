Rusya: Ukrayna’da çoğu Fransız 60’tan fazla paralı savaşçıyı öldürdük
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkiv şehrinde yüksek hassasiyetli silah kullanarak çoğu Fransız 60’tan fazla paralı savaşçıyı öldürdüklerini bildirdi.
Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanlığı, çoğu Fransız 60'tan fazla paralı savaşçıyı öldürdüklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, 16 Ocak akşamı, çoğunluğu Fransız paralı askerlerden oluşan yabancı savaşçıların Harkiv şehrindeki geçici konuşlanma noktasına yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenledi." ifadesine yer verildi.
Saldırı sonucunda paralı savaşçıların konuşlandığı binanın tamamen yıkıldığı aktarılan açıklamada, "60’tan fazla savaşçı öldürüldü, 20’den fazlası da sağlık kurumlarına götürüldü." ifadesi kullanıldı.
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