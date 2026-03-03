Rusya, Ukrayna’da iki yerleşim birimini daha ele geçirdiğini duyurdu
Rusya, Ukrayna'da Sumi ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı.
Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sumi ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Kuzey birliklerinin Sumi bölgesindeki Bobılevka yerleşim birimini kontrol altına aldığı kaydedilen açıklamada, “Dnyepr askeri birlikleri aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Veselyanka yerleşim birimini kurtardı.” ifadelerine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı dün Ukrayna’da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.