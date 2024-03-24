Rusya: Ukrayna’daki enerji merkezleri ve yabancı silahları gece vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna’daki enerji merkezlerine, insansız deniz araçları üretim atölyeleri ve yabancı silahların bulunduğu yerlere yüksek hassasiyetli füzelerle saldırdıklarını bildirdi.

Bakanlıktan Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Gece boyunca Ukrayna’daki hedeflerin vurulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri, bu gece elektrik santrallerine, gaz sanayisine, insansız deniz araçları montaj ve test yerlerine havadan atılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla grup saldırısı gerçekleştirdi."

Saldırı sonucunda silah, askeri teçhizat ve mühimmat üreten ve tamir eden sanayi işletmelerinin çalışmalarının sekteye uğratıldığı kaydedilen açıklamada, "NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya nakledilen yabancı yapımı askeri teçhizat ve silahlar da imha edildi. Tüm saldırı hedefine ulaştı." ifadelerine yer verildi.