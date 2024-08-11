Rusya: Ukrayna’nın çok sayıda İHA ve füzesi imha edildi

Rusya; Kursk, Voronezh, Belgorod, Bryansk ve Orel bölgelerine Ukrayna tarafından dün (insansız hava aracı ile saldırı Ağustos Cumartesi) gerçekleştirildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’ya ait çok sayıda İHA ve füzenin imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada “Dün gece boyunca Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere karşı İHA'lar ve Tochka-U taktik füzeleri kullanarak terör saldırıları düzenleme girişimleri engellendi. Kursk bölgesi üzerinde 14 Ukrayna insansız hava aracı ve 4 Tochka-U taktik füzesi, Voronezh bölgesi üzerinde 16 İHA, Belgorod bölgesi üzerinde 3 İHA ve Bryansk ve Orel bölgeleri üzerinde birer İHA imha edildi” denildi.

Bakanlık ayrıca Kursk bölgesine sızan Ukrayna tankları ve zırhlı araçlarının, Rus İHA’ları tarafından imha edildiği anların görüntülerini de paylaştı.