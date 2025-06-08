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Rusya, Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesine askeri harekat başlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Dnipropetrovsk bölgesine yönelik yeni bir askeri harekat başlattığını duyurdu.

Dünya
  • 08.06.2025 18:15
  • Giriş: 08.06.2025 18:15
  • Güncelleme: 08.06.2025 18:17
Kaynak: DHA
Rusya, Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesine askeri harekat başlattı
DHA

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusuna yeni bir taarruz başlatıldığını ve Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesine doğru ilerlediği bildirildi.

Açıklamada, “Merkez kuvvetler grubunun 90’ıncı Tank Tümeni’ne bağlı birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batı sınırına ulaştı ve Dnipropetrovsk bölgesi topraklarında taarruz geliştirmeye devam ediyor” denildi.

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