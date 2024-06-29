Rusya Ukrayna’nın güneyini vurdu: 7 ölü, 23 yaralı

Rus güçlerinin bugün Ukrayna’nın güneyindeki Zaporijya bölgesine düzenlediği füze saldırısında 2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.



Rusya, Ukrayna’da yoğun saldırılarına devam ediyor.

Rus güçlerinin Ukrayna’nın güneyindeki Zaporijya bölgesindeki Vilniansk şehrine bugün düzenlediği füzeli saldırıda 2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, 8’i çocuk 23 kişi de yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, saldırının ardından yaptığı açıklamada müttefiklerine seslenerek, Ukrayna’ya daha uzun menzilli silah ve gelişmiş hava savunma sistemleri sağlama çağrısını yineledi. Zelenskiy, “Şehirlerimiz ve toplumlarımız bu tür Rus saldırılarından her gün zarar görüyor. Ancak bunun üstesinden gelmenin yolları var. Teröristleri bulundukları yerde yok etmek. Rus füze rampalarını imha etmek, gerçek uzun menzilli yeteneklerle vurmak ve Ukrayna’daki modern hava savunma sistemlerinin sayısını arttırmak” dedi.

SALDIRIDA 2 FÜZE KULLANILDI

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ise saldırıyı, “Bugün düşman sivil halka karşı bir başka korkunç terör eylemi daha gerçekleştirdi” ifadeleriyle duyurdu.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov da, “Bugün düşman sivil halka karşı bir başka korkunç terör eylemi daha gerçekleştirdi. Saldırı gün ortasında, hafta sonu insanların dışarıda dinlendiği ve askeri hedeflerin bulunmadığı şehir merkezinde gerçekleştirildi” diye konuştu.

Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, saldırının 2 füze ile gerçekleştirildiğini bildirirken, altyapının, bir dükkanın ve konutların hasar gördüğünü aktardı.