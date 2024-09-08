Rusya, Ukrayna’nın Sumy bölgesini vurdu: 2 ölü, 4 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumy bölgesine yaptığı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Konuya ilişkin Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“8 Eylül’de sabaha karşı düşman uçakları şehrin yazlık bölgelerinden birine hava saldırısı düzenledi. İtfaiye ekipleri saldırı sonucunda evlerden birinde çıkan yangını derhal söndürdü. Yangının merkez üssü yakınlarında iki kişinin cesedi bulundu. Acil servis uzmanları etkilenen iki adresteki alanları inceledi. Patlama dalgası toplam 20 eve hasar verdi. İlk bilgilere göre, 2 sivil hayatını kaybetti ve 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı."

HARKİV'İ VURMUŞTU

Rusya, dün de Ukrayna'nın Harkiv kentini vurmuştu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, kente yapılan füze saldırısı sonucu 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Saldırıda isabet alan yerleşim yerlerinde çıkan yangın Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından söndürülmüştü.