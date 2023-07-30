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Rusya, Ukrayna’nın Sumy kentini vurdu: 2 ölü, 20 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Sumy kentindeki bir eğitim kurumunu vurdu. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Dünya
  • 30.07.2023 14:29
  • Giriş: 30.07.2023 14:29
  • Güncelleme: 30.07.2023 14:36
Kaynak: DHA
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Rusya, Ukrayna’nın Sumy kentini vurdu: 2 ölü, 20 yaralı
Fotoğraf: DHA

Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeydoğusunda yer alan Sumy kentine yaptığı saldırı sonrasında 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. 

Saldırı, dün akşam saatlerinde düzenledi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırıda bir eğitim kurumunun binasının hasar gördüğünü duyurdu.

Sumy Şehir Konseyi’nin resmi Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Düşman füze saldırısı sonucunda bir mesleki eğitim kurumunun binaları yıkılmış ve hasar görmüştür. Yurtlar ve yüksek binalar da hasar görmüştür. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı” denildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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