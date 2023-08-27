Rusya: Ukrayna’ya ait iki İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait iki İHA’nın havada vurulduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “27 Ağustos gece ve sabah saatlerinde Kiev rejimi, sabit kanatlı İHA'lar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarında terör saldırıları düzenlemek için yeni girişimlerde bulundu. Bryansk ve Kursk bölgeleri üzerinde iki insansız hava aracı tespit edilmiş ve düşürülmüştür” denildi.

Bakanlık ayrıca Harkiv bölgesinin Kupyansk civarında 30 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ayrıca Ukrayna’ya ait iki tank, havan mürettebatı ve Kozak tipi 2 zırhlı aracın da imha edildiği aktarıldı.