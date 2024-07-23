Rusya, Ukrayna’ya yardım eden İngiliz şirket yöneticilerine ülkeye giriş yasağı koydu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna askerlerine eğitim veren İngiliz özel güvenlik şirketleri ve Kiev’e silah yardımı yapan askeri sanayi işletmelerinin temsilcileri dahil bir grup İngiliz vatandaşına Rusya’ya giriş yasağı getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere’de yetkililerin Rusya hakkında düşmanca bir anlayışa sahip olduğu belirtildi.

Londra’nın saldırgan eylemlerine cevap olarak Rusya’ya giriş yasağı getirilenlerin yer aldığı listenin genişletildiği kaydedilen açıklamada, bu listeye Ukrayna askerlerinin eğitiminde yer alan İngiliz özel güvenlik şirketlerinin temsilcileri, Ukrayna’ya ürün tedarik eden askeri sanayi işletmelerinin yöneticileri, “özel askeri operasyon” ve savunma konularında medyada Rusya karşıtı konuşma yapan uzman ve yazarların dahil edildiği aktarıldı.

15 İngiliz vatandaşının listesinin yayımlandığı açıklamada, “İngiliz Rus düşmanlığının Rusya'nın ‘stratejik yenilgisi’ ve uluslararası izolasyonu için koşullar yaratmaya yönelik tüm girişimlerinin, tanım gereği başarısızlığa mahkum olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Londra'yı durumu aklıselim bir şekilde değerlendirmeye ve ikili ilişkilerdeki çizgiyi derhal değiştirmeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.