Rusya ve ABD heyetleri arasında İstanbul'da 6.5 saatlik toplantı

Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) heyetleri İstanbul'da bir araya geldi.

İki ülkenin büyükelçilikleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında yapılan görüşme saat 10.00'da başladı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 6.5 saat sürdü.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu'nun konutundaki görüşme için gelen Rus heyeti, saat 09.50'da yerleşkeye araçla giriş yaptı.

Görüşme Saat 16.30 sıralarında sona erdi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, edinilen bilgiye göre iki ülkenin Moskova ve Washigton büyükelçiliklerinin karşılıklı çalışmalara tekrar başlamasına yönelik, taraflar arasındaki anlaşmazlıklar görüşüldü. Ukrayna meselesinin ise görüşmenin konuları arasında yer almadığı belirtildi.

Toplantıya yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, "Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da yapılacak" ifadesini kullanmıştı