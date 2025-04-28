Rusya ve Çin’e soruşturma çağrısı

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Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen saldırının ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim had safhaya tırmanırken İslamabad'dan Rusya ve Çin'e soruşturmaya katılma çağrısı geldi.

Karşılıklı yaptırımlarla birlikte iki ülke arasında sınırdaki çatışmalar üçüncü gününe girerken Sputnik’e konuşan Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, “Hindistan Pakistan'ı işgal etmeye ya da saldırmaya kalkarsa, orantılı olandan daha fazla bir yanıt verilecektir” diye konuştu.