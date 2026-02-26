Rusya ve Fransa Büyükelçilikleri, resmi sosyal medya hesaplarında Türkçe atıştı

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ile Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medyada tartıştı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nin hesabından yapılan Türkçe paylaşımda, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un "(Paris ve Londra'nın Kiev'e nükleer silah verme niyeti) uluslararası hukukun ilgili bütün ilkeleri ve kurallarını açıkça ihlal ediyor" açıklamasına yanıt verildi.

Paylaşımda, "Sözüm ona 3 gün sürecek savaşın 5. yılına girdik ve gelin görün ki Rusya hâlâ 'Fransa-İngiltere caydırıcılığı bir tehdittir' diye açıklama yapıyor" denildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ise Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nin paylaşımını alıntılayarak, "Fransa'nın meşhur diplomasisinden geriye kalan tek şeyin sosyal medyada acınası ve zavallı paylaşımlar yapmak olması gerçekten üzücü. Meslektaşlarımıza Paris'in, 2014'ten beri kendi ülkesinin sivil nüfusunu, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere, katleden Kiev'deki Nazi rejiminin en önemli destekçilerinden biri olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ama belki de Fransız hükümetini hâlâ rahatsız eden 1812'nin hayaletleridir?" yanıtını verdi.