Rusya ve Kuzey Kore arasındaki anlaşma yürürlüğe girdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Kuzey Kore arasında haziranda imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jong Gyu, başkent Moskova'da ortaklık anlaşmasının yürürlüğe girmesini öngören protokolü imzaladı.

İmzalanan protokol gereği, Rusya ve Kuzey arasında yapılan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması yürürlüğe girdi.

ANLAŞMA NE İÇERİYOR?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haziranda Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret sırasında Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.

Bu anlaşmanın, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtiliyor.