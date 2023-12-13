Rusya ve Kuzey Kore'den ekonomik işbirliğini güçlendirme kararı

Rusya'nın Kuzey Kore'ye delegasyon göndermesinin ardından taraflar, ekonomik işbirliğini güçlendirme kararı aldıklarını açıkladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Primorsky bölge yöneticisi Oleg Kozhemyako'nun liderliğindeki Rus delegasyonu ve Kuzey Kore Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Jong Ho, Pyongyang'da ikili ticari ilişkileri değerlendirdi.

Taraflar, iki ülke arasında ticari ve ekonomik işbirliği protokolü imzalandığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, ziyaret öncesinde Rus basınına konuşan Kozhemyako, görüşmelerde turizm, ticaret ve tarım alanlarında işbirliği olanaklarının ele alınacağını belirtmişti.

Rus delegasyonu, 11 Aralık'ta Kuzey Kore'ye ulaşmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü eylül ziyaretinin ardından, iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik taahhütler vermişti.