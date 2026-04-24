Rusya ve Ukrayna arasında esir takası: 193'er asker serbest bırakıldı

Rusya ve Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD'nin ara buluculuğunda gerçekleştirilen takas anlaşması kapsamında 193'er savaş esirini karşılıklı olarak serbest bıraktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Savunma Bakanlığı, iki ülke arasında yeni bir esir takası gerçekleştirildiğini duyurdu. Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 193 Ukraynalı askerin ülkeye döndüğünü bildirdi.

Serbest bırakılanlar arasında Silahlı Kuvvetler, Ulusal Muhafızlar, Sınır Muhafızları, Ulusal Polis ve Devlet Özel Ulaştırma Servisi mensuplarının bulunduğunu belirten Zelenskiy, “Bu askerler farklı cephelerde Ukrayna'yı savundular. Aralarında Rusya'nın haklarında ceza davası başlattığı kişilerin yanı sıra yaralılar da bulunuyor” dedi.

Takasların sürmesinin önemine dikkati çeken Zelenskiy, “İnsanlarımızın evlerine dönmesi çok önemli. Bu takasların mümkün olması için çalışan herkese, Ukrayna için takas fonunun yenilenmesini sağlayan cephedeki her birliğe ve yardımcı olan tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Her birini hatırlıyor ve insanlarımızı Rus esaretinden kurtarmak için her gün çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 193 Rus askerinin geri alındığı, karşılığında 193 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerinin iade edildiği doğrulandı.

Açıklamada, serbest bırakılan Rus askerlerinin şu anda Belarus topraklarında olduğu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi desteğin sağlandığı belirtildi. Tüm askerlerin tedavi ve rehabilitasyon süreçleri için Bakanlığa bağlı sağlık kurumlarına nakledileceği kaydedilen açıklamada, “Rus askerlerinin esaretten dönüşü sırasında Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından insani ara buluculuk çabaları yürütülmüştür” bilgisine yer verildi.