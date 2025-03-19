Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti

Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı 175'er esir değişimi yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"19 Mart 2025 tarihinde, Kiev yönetimi altındaki bölgeden 175 Rus askeri geri döndü. Karşılığında, 175 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri esiri teslim edildi ve iyi niyet göstergesi olarak, acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan ağır yaralı 22 savaş esiri de teslim edildi."

Açıklamada, bırakılan tüm Rus askerlerinin şu anda Belarus topraklarında bulunduğu ve burada gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıkları, askerlere aileleriyle iletişim kurma imkanı sağlandığı belirtildi. Bakanlık, esir takasına Birleşik Arap Emirlikleri'nin aracılık yaptığını da belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün yapılan telefon görüşmesinde de 175’er esirin ve 22 ağır yaralı Ukrayna askerinin serbest bırakılması üzerine mutabakat sağlanmıştı.