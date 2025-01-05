Rusya ve Ukrayna'dan karşılıklı İHA saldırıları
Rusya ve Ukrayna, karşılıklı İHA saldırıları gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya air 66 İHA'nın imha edildiğini duyururken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya 103 İHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı.
Rusya, Ukrayna'ya 103 adet Şahed tipi İHA ile saldırı düzenledi. Ukrayna ise Rusya topraklarına 66 insansız hava aracıyla saldırdı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rusya topraklarına yaptığı saldırılarda 66 insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece boyunca Ukrayna’nın saldırılarında Rostov bölgesinde 37, Bryansk bölgesinde 20, Voronej bölgesinde 2, Belgorod ve Oryol bölgelerinde 1’er olmak üzere 61 İHA’yı düşürdüğü belirtildi.
Yerel saatle 10.00-12.00'de Rus hava savunma sistemlerinin 5 İHA’yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 3'ünün Belgorod, 2'sinin ise Kursk bölgesinde vurulduğu aktarıldı.
ZELENSKİ: RUS ORDUSU 103 İHA İLE SALDIRDI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun gece ülkesinin topraklarına 103 "Şahed" tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.
Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin hava sahasını her gün İHA'lardan ve Rus füzelerinden savunduklarını belirtti.
Ukrayna’nın gece 103 "Şahed" tipi İHA'yla saldırıya uğradığını kaydeden Zelenski, şunları ifade etti:
"Rusya, bu hafta (Ukrayna'ya yönelik saldırılarda) 630’dan fazla İHA, yaklaşık 740 güdümlü bomba ve 50 çeşitli füze kullandı. Bu, dünyanın dört bir yanından 50 binden fazla yaptırıma tabi bileşen anlamına geliyor. (Rusya’ya) Yabancı parçaların tedarikine yönelik yaptırım yeterli değildir. Rusya, ihtiyaç duyduğu parçaları ve üretim araçlarını dünyanın her yerinden temin etmeye ve bunları Ukrayna’ya karşı kullanmayı sürdürüyor."