Rusya ve Ukrayna'dan karşılıklı İHA saldırıları

Rusya, Ukrayna'ya 103 adet Şahed tipi İHA ile saldırı düzenledi. Ukrayna ise Rusya topraklarına 66 insansız hava aracıyla saldırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rusya topraklarına yaptığı saldırılarda 66 insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece boyunca Ukrayna’nın saldırılarında Rostov bölgesinde 37, Bryansk bölgesinde 20, Voronej bölgesinde 2, Belgorod ve Oryol bölgelerinde 1’er olmak üzere 61 İHA’yı düşürdüğü belirtildi.

Yerel saatle 10.00-12.00'de Rus hava savunma sistemlerinin 5 İHA’yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 3'ünün Belgorod, 2'sinin ise Kursk bölgesinde vurulduğu aktarıldı.

ZELENSKİ: RUS ORDUSU 103 İHA İLE SALDIRDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun gece ülkesinin topraklarına 103 "Şahed" tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin hava sahasını her gün İHA'lardan ve Rus füzelerinden savunduklarını belirtti.

Ukrayna’nın gece 103 "Şahed" tipi İHA'yla saldırıya uğradığını kaydeden Zelenski, şunları ifade etti: