Rusya ve Ukrayna'dan karşılıklı suçlama: Paskalya ateşkesi ihlal edildi

Rusya ve Ukrayna, birbirlerini bir günlük Paskalya ateşkesini bozmakla suçladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusuna, Moskova saatiyle bugün gece yarısına kadar üç yıldır süren savaşta cephe hattı boyunca “tüm askeri faaliyetleri durdurma” emri verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Rusya'nın, Paskalya ateşkesine uyuyormuş gibi yaptığını, ancak aslında dün gece yüzlerce topçu saldırısına devam ettiğini ve bugün daha fazla saldırı düzenleyeceğini” ileri sürdü.

ZELENSKİ: "RUSYA GERÇEK BİR ADIM ATMAYA NİYETLİ DEĞİL”

Zelenski, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece yarısından yerel saatle 09.00'a kadar 26 saldırı düzenlediğini ifade etti. Zelenski açıklamasında, “Putin ya ordusu üzerinde tam kontrole sahip değil ya da bu durum Rusya'nın savaşı sona erdirmek için gerçek bir adım atmaya niyetleri olmadığını ve sadece halkla ilişkiler haberleriyle ilgilendiklerini kanıtlıyor” dedi.

RUSYA: “UKRAYNA ATEŞKESİ BİNDEN FAZLA KEZ İHLAL ETTİ”

Rusya Savunma Bakanlığı ise, “Ukrayna'nın ateşkesi binden fazla kez ihlal ettiğini, altyapıya zarar verdiğini ve bazı sivillerin ölümüne neden olduğunu” belirtti.

Bakanlık, “Ukrayna güçlerinin Rus mevzilerine 444 kez ateş açtığını, Kırım, Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinde, Rus sınır bölgelerine yapılan saldırılar da dahil olmak üzere 900'den fazla Ukrayna insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirildiğini” öne sürdü. Bakanlık, “Sonuç olarak sivil halk arasında ölüm ve yaralanmaların yanı sıra sivil tesislerde de hasar meydana geldi” ifadesini kullandı.

Putin, üst düzey generali Valery Gerasimov'a Kiev'in ateşkesi bozması halinde “tam olarak” karşılık vermeye hazır olmasını söyledi.

Ukrayna ordusu, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, cephe hattındaki hareketliliğin azaldığını bildirdi. Bazı Rus askeri blog yazarları da cephe hattındaki askeri hareketliliğin önemli ölçüde azaldığını söyledi.

ABD, ARACILIK ÇABALARINDAN ÇEKİLEBİLİR

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, cuma günü yaptıkları açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında “yakın zamanda net bir ilerleme kaydedilmediği takdirde ABD'nin barış anlaşmasına aracılık etme çabalarından çekileceğini” dile getirdi.

Ukrayna'nın Trump'ın 30 günlük ateşkes önerisini geçen ay kabul etmesinin ardından Putin, “bazı önemli meselelerinin çözülmediği” açıklamasını yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric ise BM'nin “Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tam olarak koruyan adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa yönelik anlamlı çabalara” desteğini yineledi.