Rusya ve Venezuela, Gazze Şeridi'nde ateşkesin "acilen" sağlanmasından yana

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Gazze Şeridi'nde ateşkesin "acilen" sağlanması ve ileride Filistin devletinin kurulması gerektiğini belirtti.

Rusya'yı ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, başkent Moskova'da mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.

Lavrov ve Gil, görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), "Gazze Şeridi'nde çatışmalara acil ve uzatılmış ara verilmesini" içeren karar tasarısını kabul ettiğine dikkati çekerek "BMGK, BM Genel Kurulunun ateşkese doğru bir adım olarak insani ateşkes çağrısını desteklemedi. Elbette bu, birçok şeyi, özellikle de ABD ile müttefiklerinin yaklaşımını sergiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil de İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirerek "İsrail hükûmetinin yaptığı soykırımı kınıyoruz. Taraflar arasında müzakerelerin başlatılması için ateşkesin acilen sağlanması gerekiyor. Durumun çözümü, BMGK ve BM Genel Kurulunun, Filistin devletinin oluşturulmasını belirlemesine bağlıdır. BM'nin bu konudaki kararlarının uygulanması gerekiyor." dedi.