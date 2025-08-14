Rusya, WhatsApp ve Telegram aramalarını kısıtladı

Rusya'da güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele için WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar kısıtlanırken, bir süre önce piyasaya sürülen ve bir ulusal mesajlaşma uygulaması MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başladı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede Telegram ve WhatsApp mesajlaşma uygulamalarında aramaları kısmen kısıtlamak için önlemler alındığını açıkladı.

Açıklamada, uygulamaların bunun dışındaki işlevlerine ilişkin başka bir kısıtlama getirilmediği belirtilerek, "Suçlularla mücadele etmek amacıyla kolluk kuvvetlerinin çalışmaları uyarınca, bu yabancı mesajlaşma uygulamalarındaki aramaları kısmen kısıtlamak için önlemler alındığını bildiriyoruz. İşlevselliklerine ilişkin başka bir kısıtlama getirilmiyor" ifadeleri kullanıldı.