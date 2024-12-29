Rusya yanlısı bilgisayar korsanları İtalya'daki resmi kurumların internet sitelerini hedef aldı

Rusya yanlısı bilgisayar korsanları İtalya resmi kurumların internet sitelerine siber saldırı düzenledi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, "NoName057" adlı Rusya yanlısı grup, bazı İtalyan resmi kurumlarının sitelerine siber saldırı düzenledi.

Grup, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı, Milan'daki iki havalimanı ve bazı resmi kurumların internet sitelerinin hedef alındığını belirterek, "İtalyan Rusofoblarına (Rus karşıtlığı) hak ettikleri yanıt veriliyor" ifadesiyle saldırıyı üstlendi.

İtalyan yetkililer, saldırının uçuşlarda herhangi bir aksaklığa neden olmadığını bildirdi.