Rusya yine sallandı: Kuril Adaları’nda 7 büyüklüğünde deprem
Rusya’ya bağlı Kuril Adaları’nda 7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: İHA
Rusya, Çarşamba günü Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na (USGS) göre, Rusya’ya bağlı Kuril Adaları'nda 35 kilometre derinlikte 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
USGS açıklamasında, sarsıntının yerel saatle 05.47’de başladığı belirtildi.
Pasifik Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.