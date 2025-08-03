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Rusya yine sallandı: Kuril Adaları’nda 7 büyüklüğünde deprem

Rusya’ya bağlı Kuril Adaları’nda 7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünya
  • 03.08.2025 09:49
  • Giriş: 03.08.2025 09:49
  • Güncelleme: 03.08.2025 09:51
Kaynak: İHA
Rusya yine sallandı: Kuril Adaları’nda 7 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Rusya, Çarşamba günü Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na (USGS) göre, Rusya’ya bağlı Kuril Adaları'nda 35 kilometre derinlikte 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

USGS açıklamasında, sarsıntının yerel saatle 05.47’de başladığı belirtildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.

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