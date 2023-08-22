Rusya, Zaporijya’yı vurdu

Rusya, Ukrayna’nın güneyindeki Zaporijya kentinde bir işletmeyi vurdu.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Çıkan yangına müdahale anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “22 Ağustos gecesi Zaporijya’da bir işletme düşman tarafından bombalandı ve yangın çıktı. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, 4'ü kamyon olmak üzere 14 aracın ve sahadaki ambalaj konteynerlerinin yandığını tespit etti. Yangının daha geniş bir alana yayılma tehlikesi vardı. İtfaiye ekipleri yangını hızla söndürdü. Olayda hiç kimse yaralanmamıştır” denildi.